Finalmente arriva la notizia “salva-campionato”: in caso di positività, non ci sarà la quarantena di squadra

Finalmente è arrivata la notizia che da tempo si aspettava. Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato l’ok al mondo della Serie A per non effettuare la quarantena di squadra nel caso in un club ci fosse un positivo tra i giocatori o tra lo staff. Se un tampone risultasse positivo, saranno effettuati i test rapidi a tutti gli altri membri del club e solo l’infetto dovrà rimanere in quarantena. Una notizia che di fatto spalanca le porte alla conclusione del campionato. A riportarlo è Repubblica.it

