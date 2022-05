Finalmente arrivano buone notizie per un giocatore della Fiorentina in vista della partita contro la Roma

Secondo quanto riporta Radio Bruno, arrivano buone notizie per Vincenzo Italiano in vista della partita contro la Roma di lunedì. Alvaro Odriozola, infatti, è tornato ad allenarsi con il gruppo. Nella sessione di allenamento di oggi il terzino ex Real Madrid ha svolto gli esercizi con il resto dei compagni, facendo ben sperare in vista del prossimo appuntamento al Franchi.

Rimane ancora da valutare un suo possibile utilizzo fin dal primo minuto contro i giallorossi, ma il miglioramento delle sue condizioni fisiche è già un’ottima notizia per la Fiorentina in vista del finale di questo campionato.