Finalmente Callejon. Ecco da quanto tempo non segnava lo spagnolo in Serie A

Finalmente Josè Maria Callejon! Lo spagnolo si è reso protagonista di una buonissima prestazione nella partita vinta ieri dalla Fiorentina contro la Sampdoria. Negli ultimi mesi ormai l’esterno di Vincenzo Italiano ci aveva abituato a prove incolore, condite il più delle volte da retropassaggi e giocate infruttuose. Contro i blucerchiati invece si è rivisto il Callejon dei tempi di Sarri. Protagonista della rete dell’1 a 1, per il classe ’87 si tratta della prima rete messa a segno in campionato con la maglia della Fiorentina (l’anno scorso 20 presenze in Serie A e 0 reti con la maglia viola). L’ultima gioia personale dello spagnolo infatti risale alla sua parentesi con la casacca del Napoli, quando il 5 luglio 2020 Callejon segnò in un Roma-Napoli terminato 2 a 1 per la squadra di Fonseca.