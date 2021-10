Finalmente Castrovilli, Kokorin salterà anche il Cagliari

L’allenamento di oggi della Fiorentina ha confermato il pieno recupero di Gaetano Castrovilli che con tutta probabilità sarà convocato per la sfida contro il Cagliari in programma domenica pomeriggio. Il centrocampista viola tornerà a disposizione di Italiano dopo l’infortunio di Marassi e un stop di quattro partite. Inizio dalla panchina per lui, con la possibilità di vederlo in campo a gara in corso.

Non ci sarà invece Aleksandr Kokorin, ancora alle prese con i guai fisici e al lavoro con esercizi personalizzati. L’altro attaccante che mancherà sarà Sottil, fuori per squalifica. A riportarlo è Radio Bruno.