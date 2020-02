Finalmente Duncan!

La telenovela Duncan è stata quella che ha caratterizzato l’ultimo mercato della Fiorentina. Il centrocampista è stato trattato col Sassuolo a lungo prima di raggiungere un accordo per il suo trasferimento. E ora, finalmente viene da dire, ecco che verrà il momento per lui per essere disponibile per Iachini.

Duncan ha messo da parte il problema muscolare che si trascinava dietro dalla partita contro il Genoa andata in scena lo scorso 6 gennaio. Da questa settimana ci sarà il suo ritorno in gruppo e gradualmente lo vedremo in campo.