Finalmente i Della Valle riescono a costruire uno stadio… ma è quello del Casette d’Ete

Ci avevano provato, più o meno con insistenza, nel periodo della loro reggenza a Firenze: l’incubo/sogno dello stadio nuovo aveva colto anche i Della Valle prima di Rocco Commisso. Anche loro però rimbalzarono sulle varie difficoltà, dettate da burocrazia, sequestri e scarsezza di spazi. I patron di Tod’s e Hogan sono fuori dal calcio ormai dal 2019 ma in qualche modo ci sono rientrati, riuscendo finalmente a realizzare uno stadio: è quello del Casette d’Ete, piccola realtà delle Marche da cui gli ex proprietari della Fiorentina provengono.

“In particolare, ringrazio la famiglia Della Valle, con Diego in testa, per una nuova donazione che ha inteso fare alla nostra, alla sua Città: un nuovo campo sportivo a Casette d’Ete. Si tratta del frutto di un importante accordo raggiunto con l’imprenditore elpidiense Diego Della Valle e la sua famiglia che ancora una volta mettono al primo posto, come me d’altronde, il bene della collettività” ha detto il sindaco di Sant’Elpidio a Mare, Alessio Terrenzi.