Finalmente Pulgar! Ci sarà posto anche per lui nella nuova Fiorentina?

Non è stata una stagione facile per Erick Pulgar, che inizialmente ha pagato le conseguenze della positività al Covid-19 e una preparazione cominciata in netto ritardo rispetto ai compagni di squadra. Il peggio, però, sembra finalmente alle spalle e la prestazione di ieri sera contro la Lazio non ha fatto altro che confermare questa sensazione. L’ex Bologna ha gestito alla grande la mediana di Iachini, che dal suo ritorno non ha mai rinunciato a lui davanti alla difesa. Inoltre, ha messo lo zampino anche nel 2-0 servendo l’assist dalla bandierina per Vlahovic.

Le prime due stagioni del cileno alla Fiorentina, nel complesso, sono state tutt’altro che positive, ma con questo spirito e queste prestazioni potrebbero aprirsi delle porte per il futuro che qualche settimane fa sembravano impossibili da aprirsi. Nella Viola che verrà, Pulgar potrebbe ritagliarsi uno spazio importante e continuare a dimostrare, se non migliorare, i progressi dell’ultimo periodo.