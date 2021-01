Finalmente qualcuno accontenta Milik, che potrebbe diventare il nuovo compagno di… Lirola!

E alla fine sembra che qualcuno ce l’abbia fatta ad accontentare Arkadiusz Milik. L’attaccante del Napoli, a lungo cercato anche dalla Fiorentina (più volte rifiutata dal polacco), avrebbe ora accettato il contratto sopra i quattro milioni a stagione propostogli dal Marsiglia. La società francese avrebbe tra poche ore una call con i dirigenti partenopei per provare a chiudere l’affare, ma l’offerta da sette milioni più bonus potrebbe non bastare. Si lavora per concludere l’affare, con Milik che potrebbe dunque diventare un nuovo compagno di squadra di Pol Lirola al Marsiglia. A riportarlo è stato il giornalista e esperto di calciomercato Alfredo Pedullà.

