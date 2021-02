FOTO – Finalmente Viola Park, Commisso pianta il primo simbolico albero del nuovo centro sportivo

Giornata importante per Rocco Commisso e per la Fiorentina. Il presidente gigliato ha fin da subito creduto fortemente nel progetto per il Viola Park, e oggi finalmente si è inaugurato il cantiere che darà vita al futuro della Fiorentina. DI seguito le foto con il patron viola protagonista, mentre pianta il primo simbolico albero del nuovo centro sportivo.

