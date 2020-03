Una Fiorentina gestita da grande club. Non più un gruppo che deve portare avanti una transizione, bensì una squadra capace di sfidare le prime in classifica. Questo è il quadro per il futuro che si legge sul Corriere dello Sport-Stadio. Chi resterà avrà la possibilità di giocare in una formazione solida e che in parte è già stata fatta attraverso l’arrivo di Amrabat e Kouame e con la riconferma di Ribery.