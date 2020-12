Finisce (finalmente) la suggestione-Balotelli per la Fiorentina: l’attaccante va a fare compagnia a Boateng

Dopo diversi mesi di svincolo, Mario Balotelli ha deciso nuovamente di rituffarsi nel mondo del calcio, per la prima volta in Serie B: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio infatti, l’attaccante farà parte della rosa del Monza, dove c’è già l’ex viola Kevin Prince Boateng. A volerlo il patron Berlusconi e l’ad Galliani, che l’avevano portato al Milan otto anni fa. Finisce dunque l’ennesima suggestione-Balotelli per la Fiorentina.

