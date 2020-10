Finisce in pareggio il big match tra Lazio e Inter. Vittoria di misura per Parma e Benevento. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Al termine dei tre match previsti alle 15 di questa terza giornata di Serie A, registriamo il pareggio nel big match tra Lazio e Inter. In vantaggio gli uomini di Conte nel primo tempo con la rete di Lautaro Martinez, ci pensa poi Milinkovic Savic a riportare in partita i suoi per il definitivo 1 a 1. Da segnalare le espulsioni di Immobile e di Sensi nel finale. Passa invece il Benevento in casa grazie alla rete di Lapadula che affonda il Bologna di Mihajlovic. Vittoria risicata anche per il Parma che liquida il Verona per 1 a 0 grazie al gol lampo di Kurtic dopo appena 20 secondi.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 9, Sassuolo, Inter 7, Napoli, Verona, Milan, Benevento 6, Roma, Lazio, Juventus 4, Genoa, Fiorentina, Spezia, Bologna, Sampdoria, Parma 3, Cagliari 1, Crotone, Udinese, Torino 0.