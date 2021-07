Finisce l’incubo covid-19 per lo Spezia: l’ex squadra di Italiano torna ad allenarsi in gruppo

E’ finito l’incubo covid-19 in casa Spezia. L’ex squadra dell’attuale tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, che nelle scorse settimane aveva fatto registrare vari casi di positività all’interno della rosa, quest’oggi è finalmente tornata ad allenarsi in gruppo. Gli ultimi tamponi non hanno rilevato altri contagi e così Le Aquile hanno potuto abbandonare le procedure di allenamento individuale che avevano dovuto adottare ultimamente. Una buona notizia per lo Spezia ma anche per tutto il campionato, nella speranza che non ci siano altri casi di focolai in futuro.