Finisce una partita mai iniziata, il risultato di Juventus-Napoli lo deciderà il giudice sportivo Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Di questa partita se ne è parlato a lungo anche se di fatto, la gara non si è mai giocata. Tutto si è svolto normalmente, con la Juventus che fino ad ora ha aspettato il Napoli allo Juventus Stadium. Passati i 45 minuti, come da regolamento la partita è ufficialmente non valida. Ora la palla passa al giudice sportivo che deciderà se assegnare il 3-0 a tavolino per i bianconeri o trovare un’altra soluzione. Al momento però, la vittoria assegnata a tavolino alla Juventus sembra la soluzione più probabile. In questo caso il Napoli verrà penalizzato anche di un punto in classifica. Una partita che di certo rimarrà nella storia del calcio italiano.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 9, Sassuolo, Inter 7, Napoli*, Verona, Milan, Benevento 6, Roma, Lazio, Juventus 4*, Genoa, Fiorentina, Spezia, Bologna, Sampdoria, Parma 3, Cagliari 1, Crotone, Udinese, Torino 0.

*risultato sub iudice