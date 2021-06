Finito l’incontro tra Italiano e la Fiorentina: contratto firmato! Ufficialità attesa per domani

Si è appena concluso l’incontro tra Vincenzo Italiano e la Fiorentina. Come riporta il TGR Toscana, sistemati gli ultimi dettagli è arrivata la tanto attesa firma sul contratto. Italiano si legherà alla società viola per i prossimi due anni, con opzione sul terzo. Mancano solo da limare alcuni cavilli burocratici con lo Spezia e poi arriverà l’ufficialità, prevista per la giornata di domani.