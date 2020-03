Fioccano le proposte della zona per il nuovo stadio, Falchi: “Ad Osmannoro potremmo avere un’area adatta ma per ora niente ipotesi”

Mercafir no, Campi Bisenzio chissà, poi Signa e ora anche Sesto Fiorentino: le prese pubbliche di posizione per offrire a Rocco Commisso e alla Fiorentina una zona dove inserire il nuovo stadio viola non mancano e la novità è rappresentata dalle parole del sindaco di Sesto Lorenzo Falchi, a Bisenziosette: “Un’area potenzialmente idonea potrebbe essere quella di Osmannoro sud, anche se dal punto di vista urbanistico necessiterebbe di una variante, oltre ad alcune imprescindibili opere di miglioramento e potenziamento della mobilità. Ferma restando la necessità di prevedere anche gli adeguati interventi infrastrutturali disponibili a confrontarci con qualsiasi privato che avanzasse un’area seria. Il nuovo stadio dovrà avere un respiro metropolitano. Trovo sbagliato rinchiuderlo a tutti i costi all’interno dei confini comunali di Firenze. Al momento non esiste un’ipotesi su Sesto ed è difficile fare confronti”.