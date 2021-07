Tramite una storia su Instagram, il calciatore della Fiorentina Marco Benassi ha fatto sapere della nascita della terzogenita Isabelle. Dopo due fiocchi azzurri, in casa del centrocampista viola è arrivato anche quello rosa. Una bellissima notizia per iniziare al meglio la stagione, dopo un anno non facile per lui. A Marco gli auguri da parte di tutta la redazione di Fiorentinanews.com!