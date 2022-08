Fiore: “La Fiorentina può fare la rompiscatole come l’Atalanta degli ultimi anni ed essere la sorpresa. Jovic acquisto pazzesco se si ritrova”

A Calciotoday.it ha parlato l’ex ala della Fiorentina Stefano Fiore. Il classe ’75 ha militato per una stagione in viola ed ha espresso convinzione riguardo alle possibilità della squadra viola: “La Fiorentina mi intriga parecchio. La squadra di Italiano, secondo me può essere la vera sorpresa di questo campionato anche per lottare per qualcosa di più importante. Sarà complicato ma potrebbe fare quello che ha fatto l’Atalanta negli ultimi anni essere, ovvero essere la squadra rompiscatole”.

Infine l’ala azzurra ha concluso: “Per me ha fatto molto bene in questo mercato, era una squadra che già faceva un bel calcio divertente, avendo perso Vlahovic ha disputato un ottimo campionato, ha messo dentro qualcosa in più. Poi hanno preso Jovic che può essere un dubbio, ma due anni e mezzo era un giocatore incredibile, tanto che è andato al Real Madrid. Se si ritrova per la Viola è un acquisto pazzesco”.