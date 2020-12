Fiore: “Le difficoltà non sono colpe di Prandelli. Fatelo lavorare e costruire. La Fiorentina non meritava di perdere”

L’ex giocatore della Fiorentina, Stefano Fiore è intervenuto a TMW Radio parlando di Prandelli: “Non nascondo che, pur avendoci militato un anno solo, la Fiorentina è una delle squadre che mi è rimasta più dentro e li seguo con attenzione. Mi aspettavo un suo ritorno, era abbastanza in preventivo un cambio di allenatore: non perché non avessi fiducia nel lavoro di Iachini, che post-Covid è andato discretamente bene, ma era come ripartire senza un progetto a lunga gittata”.

E ancora: “Prandelli, anche per il percorso fatto a Firenze, era tra i più papabili. Le difficoltà non possono essere addebitate a lui, ha trovato una situazione nuova e un progetto che non era il suo: lo conosco e dico che ha bisogno di tempo per lavorare e costruire quello che ha saputo fare negli anni. Ci vorrà tempo e tranquillità: ieri era evidente lo stato mentale di molti giocatori non al top, ricaduto sulla prestazione. Per quanto arrivato al 97′ il gol, la Fiorentina comunque non meritava di perdere”