Fiorentina 2021: Il primo obiettivo sarà convincere il gruppo di talenti. Poi si penserà al tecnico

Ovvio, come ripartirà il campionato e più in generale comunque venga concluso, la Fiorentina ha l’obbligo di restare ben lontana dal ciglio sopra il baratro, ma subito dopo dovrà immaginarsi quel che sarà il domani. Primo obiettivo – come scrive il Corriere dello Sport-Stadio – riuscire a convincere il gruppo dei talenti, tutti più o meno contrattizzati, con Pradè che già sta lavorando in questo senso. Dunque, si dovrà verificare cosa accadrà con tutti coloro che Commisso punta a trattenere come base su cui costruire la «grande» Fiorentina. Parliamo di Chiesa, Cutrone, Vlahovic, Castrovilli, Milenkovic e almeno Dragowski. Poi, si passerà al capitolo tecnico: si parlerà col tecnico, che sia Iachini, oppure un nuovo allenatore, tutto per disegnare una squadra che per dieci undicesimi è praticamente fatta.