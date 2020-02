Fiorentina a caccia di un brasiliano dello Sporting Lisbona. Un osservatore a seguirlo dal vivo e la cifra richiesta dai portoghesi

Il centrocampista brasiliano Wendel, secondo l’edizione cartacea di A Bola è seguito da Fiorentina e Nizza. Osservatori, in primo luogo di queste squadre, sono attesi allo stadio Alvalade di Lisbona per assistere alla partita tra i biancoverdi e il Basaksehir, valida per l’Europa League e in programma domani nel tardo pomeriggio.

I leoni accettano di negoziare la cessione del giocatore di 22 anni in cambio di almeno 20 milioni di euro. Una cifra che potrebbe aumentare se verrà convocato con la nazionale olimpica brasiliana ai giochi olimpici che si terranno quest’anno a Tokyo.