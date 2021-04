Fiorentina abbonata a Dazn: Un’infilata di match sulla piattaforma streaming

Uno, due, tre e quattro! La Fiorentina sarà praticamente in pianta stabile su Dazn in questo finale di campionato. La piattaforma streaming trasmetterà i viola contro il Bologna domenica prossima alle ore 15. Poi anche contro la Lazio, sabato 8 alle 20.45, contro il Cagliari mercoledì 12 alle 18.30 e contro il Napoli, domenica 16 alle 12.30.

Tutti incontri per altro delicatissimi per la corsa salvezza dei viola, in particolare lo scontro diretto col Cagliari nel turno infrasettimanale. Ovviamente queste gare saranno visibili solo a pagamento.

Resta da decidere invece orario e canale televisivo per l’ultima partita di questo torneo che i gigliati giocheranno a Crotone.