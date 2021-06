Fiorentina: Accordo di massima raggiunto con Sergio Oliveira, ma resta la distanza col Porto. La resistenza di Conceiçao, ma i Dragoes già si muovono per il sostituto

Un accordo di massima è stato raggiunto dalla Fiorentina con Sergio Oliveira (tramite i suoi rappresentanti ovviamente). Il club viola è disposto ad offrire un contratto importante al centrocampista portoghese che oggi ha compiuto 29 anni, che abbia durata fino al 2025. Un passo avanti dunque da parte della società gigliata in un affare che però potrebbe non essere facilissimo da concludere.

Questo perché deve essere ancora raggiunto un accordo tra la stessa Fiorentina e il Porto, squadra nella quale milita il giocatore. Le posizioni di partenza erano chiare e le abbiamo già scritte in mattinata: viola che hanno offerto 15 milioni di euro più bonus, mentre la richiesta è di 20 milioni di euro più bonus (un totale di circa 25 milioni). Distanza di un certo livello dunque ma non incolmabile.

Ci sono da aggiungere altri particolari a questa vicenda. L’allenatore del Porto, Sergio Conceiçao, lo ritiene imprescindibile per la propria metà campo e potrebbe mollare l’osso solo in presenza di un sostituto che possa essere all’altezza. A tal proposito in Portogallo gira voce che i Dragoes abbiano intenzione di prendere Felipe Soares, 22enne della Moreirense e nazionale Under 21 portoghese.