Fiorentina: Accordo in vista per Fares. Soldi e un giocatore alla Spal

Su La Nazione di oggi si parla di accordo in vista tra la Fiorentina e la Spal per Mohamed Fares. Per aggiudicarsi il difensore franco-algerino (classe ’96) ai ferraresi andrebbe l’intero cartellino di Dabo e un conguaglio.

Fares è ormai da diverso tempo in Italia. E’ arrivato da ragazzino per unirsi al settore giovanile del Verona. Nell’estate del 2018 è stato prestato dagli scaligeri alla Spal, che lo ha poi acquistato a titolo definitivo nello scorso giugno.