Fiorentina al lavoro per Berti. Aquilani accoglie un nuovo centrocampista? I dettagli

La Fiorentina è al lavoro per limare le distanze e regalare ad Alberto Aquilani un nuovo centrocampista. Si tratta del promettente classe 2004 italiano Tommaso Berti, in forza al Cesena. Il giovane calciatore andrebbe ad aggiungersi alla rosa della Primavera viola, che necessita di un innesto in mediana dopo aver salutato elementi di spessore come Bianco, Corradini e Agostinelli.

Berti è un centrocampista centrale di buone doti tecniche e di regia. La formula con cui la dirigenza viola spera di portarlo a Firenze è quella del prestito con diritto di riscatto, conferme anche per Fiorentinanews.com. Sul giocatore ci sarebbe anche il Torino ma il ragazzo sembra essere orientato ad iniziare una nuova avventura con la maglia della Fiorentina. Nella passata stagione Berti ha raccolto 26 presenze nei professionisti con 1 gol ed un assist, ed arriverebbe perciò un rinforzo d’esperienza per la squadra Primavera.