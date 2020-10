Fiorentina al ministero senza Commisso. Il numero uno viola: “Le possibilità di fare il nuovo impianto a Campo di Marte sono scese”

Un nuovo stadio per la Fiorentina. E’ stato questo uno dei temi portanti da quando Rocco Commisso è diventato il nuovo proprietario del club. “Le possibilità di fare il nuovo impianto a Campo di Marte sono scese” ha detto il numero uno viola in un’intervista radiofonica rilasciata ieri.

Presto, tecnici, dirigenti e avvocati della Fiorentina e del Comune di Firenze avranno un incontro a Roma, al Mibact per discutere la possibilità di rifare l’attuale stadio dei viola. “Ma io non ci sarò – specifica Commisso, che ripartirà per gli Usa dopo il match contro la Roma – Al Ministero si dovrà vedere se i poteri dello Stato in questo momento di crisi ci lasceranno investire su Firenze. Vorrei ricordare che il Centro Sportivo costerà più di 80 milioni e da quando sono arrivato ho messo 300 milioni nella Fiorentina“.