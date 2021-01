Fiorentina alla ricerca dell’occasione buona a centrocampo. E se qualcuno abbassasse le proprie pretese…

Malcuit in arrivo alla Fiorentina e poi? La Nazione in tema mercato scrive stamani che i dirigenti viola stanno ancora tenendo alcuni canali aperti per provare l’ultimo sprint, nel caso ci fosse l’occasione buona o che qualcuno possa abbassare le proprie pretese economiche. Ogni riferimento a Torreira è tutt’altro che casuale.

Certo, le speranze di arrivare al regista, di proprietà dell’Arsenal e ora all’Atletico Madrid in prestito, sono al minimo. Il ’Nano’ alla fine, ha molte chance di terminare la sua stagione nella capitale spagnola. Attenzione però anche all’inserimento del Monaco.