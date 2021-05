Fiorentina ancora “ferma” sulla vicenda STADIO? Nel frattempo un altro club di Serie A annuncia la realizzazione di un nuovo impianto…

Se la Fiorentina resta ancora “al palo” per quanto riguarda la vicenda Stadio, lo Spezia annuncia la realizzazione di un nuovo impianto negli anni a venire. Il comunicato della società ligure: “Lo Spezia Calcio comunica che la famiglia Platek, a soli tre mesi dal suo arrivo, ha deciso per una svolta epocale nel panorama sportivo spezzino, volta a consegnare allo Spezia Calcio e alla città uno stadio all’avanguardia, con un investimento che si aggirerà intorno ai 15 milioni di euro, realizzato grazie all’efficace sinergia con il Sindaco, le autorità locali e gli organi competenti. Il rinnovato “Alberto Picco” rispetterà pienamente i criteri infrastrutturali richiesti per la partecipazione al campionato di Serie A e si rivelerà all’altezza del prestigio e dell’ambizione dello Spezia Calcio, determinato a garantire la miglior esperienza possibile ai propri tifosi per continuare a volare insieme verso un futuro radioso e ricco di soddisfazioni”.