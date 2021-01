Fiorentina, ancora nessuna offerta per il rinnovo di Vlahovic: la situazione

Dusan Vlahovic è la sorpresa più bella della stagione della Fiorentina. Sette gol in campionato, di cui sei con Cesare Prandelli in panchina, e un’intesa con Franck Ribery che si fa sempre più importante partita dopo partita. L’ultimo esempio è arrivato sabato scorso contro il Crotone, quando l’assist del francese ha permesso al serbo di battere Cordaz.

I due partiranno dal 1′ anche questa sera e Prandelli si augura che l’intesa possa regalare frutti importanti anche contro il Torino. Nel frattempo, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, comincia a prendere campo l’argomento del rinnovo di Vlahovic. La Fiorentina, come confermato ieri dallo stesso giocatore (LEGGI QUI), non ha ancora presentato la proposta: probabilmente, la dirigenza viola sta riflettendo sul tipo di offerta da presentare all’entourage del serbo. Non c’è tempo da perdere, in tal senso, perché le prestazioni del classe 2000 non sono passate inosservate e il suo nome è finito sui taccuini di alcune big del calcio europeo.