Fiorentina: Arriva la nuova freccia

La Fiorentina chiude l’anno e il girone d’andata a 32 punti, un anno fa erano solo 21. Gli della squadra viola sono molto cambiati nel giro di 365 giorni e il futuro adesso sembra essere molto più roseo.

Intanto è già stato perfezionato l’acquisto di Jonathan Ikone dal Lilla per 15 milioni (più qualche bonus). L’esterno della squadra campione di Francia in carica, oggi sarà a Firenze per le visite mediche e per mettere la propria firma sul contratto.

Alla ripresa degli allenamenti sarà già a disposizione di Vincenzo Italiano che potrà lavorarci sopra per inserirlo in squadra e averlo a disposizione, magari, per la prima partita del 2022.