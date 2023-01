Fiorentina, Atalanta e un’operazione impostata…per il futuro

Il tavolo con l’Atalanta per la Fiorentina è ancora apertissimo e non solo per il possibile arrivo di un attaccante, ma soprattutto per quello che riguarda il futuro di Giorgio Cittadini.

Di lui si è parlato molto in queste settimane e possiamo dire che questa potrebbe essere un’operazione più per il futuro che per l’immediato.

Ai viola piace questo difensore che compirà 21 anni ad aprile, ma che per il momento è impegnato col Modena (squadra alla quale è stato dato in prestito) in Serie B e potrebbe restare in Emilia fino alla fine della stagione.

In queste ore che ci separano dalla conclusione del calciomercato ci saranno altre occasioni d’incontro tra le società.