Fiorentina-Atalanta Primavera 1-1: eurogol di Agostinelli che ristabilisce la partità!

Dopo un’amara finale di Supercoppa Italiana, è tempo di vendetta per la Fiorentina Primavera contro l’Atalanta. Oggi al Bozzi di Firenze la sfida valevole per la decima gara di campionato Primavera 1 con fischio d’inizio ore 13.00. I ragazzi di Aquilani si devono riprendere dopo un trend più che negativo, reduci dalla sconfitta a Ferrara contro la SPAL e in generale da 3 partite perse su 4 giocate da quando le giovanili sono tornate in campo dopo lo stop a ottobre. Dopo un inizio di campionato difficile anche per l’Atalanta, i bergamaschi si stanno riprendendo, infilando tre vittorie consecutive. Come di consueto Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale della partita

5′-AGOSTINELLI!!! Che punizione del giocatore viola, la sua parabola imprendibile si insacca al sette e la Fiorentina pareggia subito!!

2′- GOL ATALANTA! Sidibe sfrutta un calcio d’angolo per battere di testa Luci. Subito in vantaggio i bergamaschi

1′- Comincia la partita