Fiorentina-Atalanta: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

A un mese scarso di distanza dall’ultima sfida in Coppa Italia e a sei giorni dalle enormi polemiche post Juventus-Fiorentina, la squadra viola torna in campo e ritrova il “Franchi” che la accompagnerà nella complicatissima sfida contro l’Atalanta di Gasperini. Il tecnico orobico è a sua volta protagonista di strascichi che si trascinando ormai da quasi due anni e poi c’è il grande ex Ilicic, che dopo il gol in Coppa Italia zittì il pubblico gigliato. Insomma tantissima carne al fuoco per l’anticipo delle 15, che sarà diretto dal sig. Mariani: Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.