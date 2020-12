Fiorentina attenta, la Roma è pronta a rinunciare a Perez per riportare in Italia El Shaarawy

Tra gli obiettivi viola c’è sicuramente Stephan El Shaarawy che aspetta la chiamata giusta per tornare in Italia ma su di lui c’è anche la Roma, il suo ultimo club italiano. Secondo Il Tempo i giallorossi hanno bocciato lo spagnolo Carles Perez e vorrebbero riportare in Serie A proprio El Shaarawy, che per altro si giocherà in questi mesi anche la convocazione agli Europei. Con la concorrenza della Roma, per la Fiorentina potrebbe farsi dura.

0 0 vote Article Rating