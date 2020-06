Fiorentina, attenzione al giallo: i cinque giocatori a rischio squalifica

Si avvicina il ritorno in campo della Fiorentina, che lunedì sera tornerà a giocare una partita ufficiale dopo più di tre mesi. Nell’appuntamento del Franchi contro il Brescia, sono ben cinque i giocatori di Beppe Iachini che, con un giallo, salterebbero la prossima sfida della Viola contro la Lazio all’Olimpico. Si tratta di German Pezzella, Pol Lirola, Alfred Duncan, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Cinque pedine importanti per lo scacchiere tattico del tecnico gigliato, che però non si farà condizionare dal rischio squalifica dei suoi.

