Fiorentina-Benevento: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Torna dopo un paio d’anni una sfida non casuale per la Fiorentina che riceve il Benevento, da quell’11 marzo 2018 che rappresenterà per sempre una data chiave per la storia viola, la prima dopo la scomparsa del capitano Davide Astori. Allora ci fu il silenzio assordante dettato dalla commozione, subito prima del calcio d’inizio, oggi ci sarà purtroppo quello ormai canonico delle porte chiuse. Ma a livello di emozioni siamo a buon punto anche oggi, perché sarà la prima per Cesare Prandelli, al ritorno dopo dieci anni dal suo primo ciclo. La Fiorentina ha bisogno di tornare a vincere dopo un mese, contro il Benevento di Inzaghi, che perde da quattro giornate di fila. Calcio d’inizio alle 12,30 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

