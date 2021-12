La Fiorentina tentenna nel secondo tempo ma batte di misura il Benevento e centra il passaggio del turno in Coppa Italia

Per aggiornare continuamente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina-Benevento 2-1 (18′ Milenkovic, 47′ Sottil, 50′ Moncini)

Fiorentina (4-3-3): Rosati; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Benassi (66′ Duncan), Amrabat (75′ Pulgar, 87′ Bianco), Maleh; Callejon (66′ Gonzalez), Kokorin (75′ Vlahovic), Sottil.

90’+4 Finisce qui! La Fiorentina vince per 2-1 contro il Benevento grazie ai gol di Milenkovic nel primo tempo e di Sottil ad inizio ripresa. I viola poi incassano il gol degli ospiti e non tornano mai in partita, ma i viola centrano il passaggio agli ottavi e se la vedranno contro il Napoli.

90’+3 Vlahovic prova spostarsi sulla desta per servire Gonzalez, ma viene chiuso all’ultimo.

90’+2 Ammonizione per Bianco che va a calciare un pallone a gioco fermo per far perdere tempo agli avversari.

90′ Saranno 4 i minuti di recupero.

87′ Non ce la fa a proseguire Pulgar, che aveva fatto il suo ingresso in campo poco fa. Tocca a Bianco.

85′ Gioco fermo per un colpo ricevuto da Pulgar sul tendine di Achille.

82′ Segna il Benevento con Lapadula, ma c’è Di Serio che è in fuorigioco.

79′ Altro cambio per il Benevento: esce Acampora, c’è Roberto Insigne.

77′ Ci prova Sottil dalla distanza, pallone tra le bracci di Manfredini.

76′ Trattenuta di Masciangelo su Gonzalez, cartellino giallo per lui.

75′ Doppio cambio per la Fiorentina: escono Amrabat e Kokorin, tocca a Pulgar e Vlahovic.

73′ Ammonizione a Calò per una tacchettata a Gonzalez.

70′ Cambio in attacco per il Benevento: esce Moncini, c’è Lapadula.

69′ Impostazione di gioco della Fiorentina che sta ancora lasciando a desiderare, manca la precisione.

66′ Doppio cambio nella Fiorentina: escono Benassi e Callejon, tocca a Gonzalez e Duncan.

65′ Che occasione per il Benevento, con Calò che va al tiro rasoterra dal limite dell’area costringendo Rosati alla parata!

62′ Fase confusa della gara, il gioco non scorre in modo fluido da entrambe le parti.

59′ Benevento che prova a velocizzare la manovra d’attacco, la Fiorentina cerca di mantenere il possesso palla.

56′ Callejon smista a destra per Sottil che prova a la conclusione diretta in porta, respinge il pallone Manfredini.

55′ Doppio cambio nel Benevento: escono Sau e Brignola, vanno in campo Di Serio e Improta.

53′ La Fiorentina prova a rituffarsi sul fronte d’attacco con una serpentina di Igor, ma viene chiuso al limite dell’area.

50′ Gol Benevento. Dormita della difesa viola con Moncini che liberissimo scaraventa in porta un cross di Sau dalla destra. Punteggio sul 2-1.

47′ GOOOOL! Sottil! Cross di Benassi sul secondo palo, Sottil va a colpire di testa, Manfredini respinge corto e l’esterno viola si avventa sul pallone depositandolo in porta per il 2-0.

45′ Inizia il secondo tempo. Nel Benevento il tecnico Caserta sostituisce Tello con Ionita.

45′ Il primo tempo finisce qui. La Fiorentina è in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Milenkovic, ma il Benevento ha avuto alcune occasioni per pareggiare.

44′ Fiorentina che cerca di giocare più palloni possibili sulle fasce, il Benevento cerca di farsi vedere in attacco soprattutto quando i viola si fanno trovare impreparati.

41′ Conclusione di Moncini che scappa via dalla difesa viola e tira, decisivo anche stavolta Rosati.

38′ Occasione sprecata da Kokorin, che tira addosso al portiere del Benevento Manfredini un diagonale dalla destra in seguito a un bel passaggio di Benassi in profondità.

36′ Che opportunità per il Benevento, con Glik che indisturbato schiaccia di testa verso la porta, para Rosati! La Fiorentina deve stare più attenta in queste circostanze.

34′ Cross di Callejon per il colpo di testa di Kokorin che però la sfiora soltanto.

31′ Se ne va via Sottil sulla destra, ma Kokorin non si fa trovare dove dovrebbe essere al momento del passaggio.

28′ Benevento che insiste ributtando il pallone nel mezzo più volte, ma la difesa viola li allontana tutti.

25′ Che occasione per il Benevento! Elia dalla destra serve un cioccolatino da scartare per Acampora che va al tiro, ma la conclusione è centrale e Rosati fa suo il pallone.

24′ Ci prova con il sinistro Maleh, pallone deviato sul fondo.

21′ Prova subito a reagire il Benevento: Sau pesca con una giocata Moncini in area, il suo tiro viene deviato da Rosati.

18′ GOOOOOOOL!!!!! Milenkovic! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Igor fa torre in area e Milenkovic raccoglie di testa sottoporta per l’1-0!

15′ Milenkovic trova Callejon sul settore di destra, pallone poi a Kokorin che prova a rimetterla nel mezzo ma il Benevento fa ripartire subito l’azione.

13′ Possesso palla tutto della Fiorentina, che sta transitando costantemente in zona d’attacco adesso.

10′ Tiro di Terzic da appena fuori area su suggerimento di Maleh, la difesa del Benevento copre la traiettoria della conclusione.

7′ Occasione per il Benevento! Tiro-cross dalla destra sul secondo palo di Calò che esce di pochissimo.

6′ Sombrero di Acampora su Amrabat e Benevento che prova a presentarsi per la prima volta in attacco, ma la difesa viola annulla tutto.

3′ Azione della Fiorentina con Sottil che va al cross sul lato opposto per Callejon, ma viene chiuso dal diretto marcatore prima di andare al tiro.

1′ Inizia la gara!

Alle 21 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro il Benevento, nella gara valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia. Appuntamento fondamentale per la squadra di Italiano, che punta ad arrivare in fondo alla competizione. Come di consueto Fiorentinanews.com seguirà la partita con la sua diretta testuale, aggiornandovi su tutto quello che succede in campo.

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match, aggiornate continuamente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.