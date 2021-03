Fiorentina, Bologna e il derby dell’Appennino: Tifare per squadre diverse è un male per la vostra relazione?

Il derby dell’Appennino è la partita tra Bologna e Fiorentina due città che si trovano in due regioni diverse ma distano solo un centinaio di chilometri l’una dall’altra e si trovano nei versanti opposti dell’appennino settentrionale.

Origine del derby

Il derby nasce negli anni ’20 e da allora si sono disputate più di 150 partite tra queste due squadre e ha visto la Fiorentina vincerne la maggior parte. Gli anni migliori di questa sfida sono stati a cavallo tra il 1950 e il 1990 con celebri sfide come quelle tra Giuseppe Signori e Gabriel Batistuta.

Ci sono stati anche diversi scontri tra le tifoserie e a sottolineare quanto questa partita fosse sentita da entrambe le parti. Oggi questo derby non è più una sfida tra i vertici del calcio italiano, ma presenta comunque partite di altissima intensità tra due squadre che non mollano mai.

La psicologia di essere un tifoso di calcio e come può influenzare una relazione

Sui siti di incontri moderni, gli utenti possono ordinare le potenziali corrispondenze in base a molti criteri. Posizione, interessi e religione sono solo alcuni dei tanti strumenti di corrispondenza utilizzati dai siti web. Ma sfortunatamente per gli appassionati di calcio, non esiste un sito Web o una app progettata specificamente per collegare i fan della stessa squadra. Quindi non è fuori dalle possibilità che su un servizio specializzato in incontri per uomini e donne entrerai in contatto con qualcuno che fa il tifo per una squadra rivale.

Per i tifosi la propria squadra occupa un posto importante all’interno del proprio cuore. Scegliere tra l’amore del partner e il calcio non è facile. Anzi, mettere una persona davanti a questa scelta può avere conseguenze disastrose. Perché qualcuno dovrebbe rinunciare a una grande passione come il calcio? Perché l’amore per la propria squadra e per il partner non possono coesistere? Ricordate che non è solo una partita la domenica, ma una costante nella vita che può migliorare e allietare un’intera settimana di lavoro. Le emozioni che si provano guardando una partita di calcio, che siano positive o negative, difficilmente si possono provare in altri modi. Se davvero fosse soltanto una partita o solo un gioco, non sarebbe lo sport più seguito al mondo. È una vera propria fede che può sfociare in autentica ossessione. Inoltre non c’è solo l’aspetto emozionale, ma anche quello tecnico. Apprezzare una giocata, un tiro o un dribbling non è molto diverso dal guardare un artista dipingere o un musicista suonare. È un’esperienza in diretta in cui si osservano delle persone fare qualcosa di fuori dal comune con un pallone.

Il tifo non è solo tifo, il calcio non è solo calcio. È importante capire che chiedere di rinunciare a una passione così forte a una persona è fortemente controproducente per la relazione perché è castrante.

Suggerimenti su come far funzionare una relazione se si tifa per squadre diverse

Se tu e la tua ragazza o ragazzo tifate due squadre diverse, non preoccupatevi! Anzi, siete fortunati a stare con una persona che condivide la vostra stessa passione, non dovete giustificarvi quando volete vedere la partita e potete seguire il calcio assieme.

Se però siete dei veri sfegatati e fate fatica ad accettare tifosi di altre squadre trasformate il calcio in una sfida tra voi. Non una sfida altamente competitiva, lo scopo è sfruttare la rivalità per rendere più vivace la vostra relazione con scommesse, penitenze e premi. Non soffermatevi su cosa vi divide ma concentratevi sulla vostra passione comune per il calcio.