Fiorentina-Bologna: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Fiorentina-Bologna

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Castrovilli, Borja Valero, Amrabat, Venuti; Ribery, Vlahovic.

Primo appuntamento del 2021 per la Fiorentina, che torna in campo al “Franchi” dopo la breve pausa natalizia: esattamente come l’anno scorso, la ripresa dopo le vacanze offre ai viola il derby dell’Appennino contro il Bologna. Un anno fa finì con la beffa al 95′ e la prima vittoria della nuova gestione Iachini sfumata in extremis, stavolta si gioca a campo invertito. Per la squadra di Prandelli la necessità estrema di dare continuità ai due pareggi e alla vittoria con la Juve di fine 2020, per tornare anche ai 3 punti interni che mancano da fine ottobre. Appuntamento alle 15 agli ordini del sig. Orsato e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara. Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.