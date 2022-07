“Fiorentina brava a muoversi in anticipo: chi compra prima compra meglio. Jovic è una scommessa”.

Questo pomeriggio il noto agente di calciomercato Dario Canovi, durante un collegamento per Radio Bruno, ha avuto modo di fare il punto della situazione in casa Fiorentina dopo i primi arrivi. Questo un estratto:

“Non sono sorpreso dalla precocità del mercato della Fiorentina, credo che per persone competenti e di esperienza come la dirigenza gigliata sia un fattore noto. Chi si muove prima si muove meglio. Magari si spende qualche milione in più, però sicuramente riesci a mandare la squadra in ritiro con una rosa quasi definitiva. Ricordiamoci anche che il prossimo sarà un campionato anomalo, per cui riuscire a partire in anticipo è una cosa molto saggia. Non tutte le squadre lo hanno fatto, molte sono ancora al palo di partenza o quasi. Molte dovranno vendere prima di comprare. Fiorentina ed Inter sono le uniche ad esser riuscite a fare operazioni senza dover prima cedere qualcuno: sono le uniche squadre che se lo sono potute permettere. La Fiorentina deve ancora ricevere tanti milioni dalla Juventus per le cessioni di Chiesa e Vlahovic, anche la liquidità dei viola stata fondamentale per fare un mercato immediato. Si è mossa molto bene e gli acquisti fatti sono interessantissimi. Uno, Jovic, è un grande punto interrogativo: tecnicamente importante ma dal punto di vista comportamentale difficile da gestire. Se capisce che è un professionista e che deve agire di conseguenza farà bene a Firenze. Al momento lo reputo una scommessa, come giocare alla roulette russa. Se vinci hai un giocatore di livello in rosa, se perdi comunque ci perdi poco. Sicuramente è una scommessa intelligente, ma per questo bisogna prenderla. Può dare tantissimo, perchè ha i mezzi per farlo, ma dipende molto da lui. Dodò? So che chiedevano 20 milioni e credo che la Fiorentina avrà raggiunto questa cifra, non più tardi di venti giorni fa gli ucraini avevano rifiutato un’offerta di 16 più bonus. A me piace molto, è un giocatore tecnicamente tra i più validi sugli esterni della scorsa Champions League. Lui lo reputo un ottimo acquisto”.