Fiorentina-Brescia: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Dopo 106 lunghissimi giorni, caratterizzati dall’emergenza Coronavirus, la Fiorentina è pronta a tornare in campo. Alle 19.30, in uno stadio Artemio Franchi a porte chiuse, la squadra di Beppe Iachini affronterà il Brescia di Diego Lopez, che occupa l’ultima posizione in classifica a 16 punti. La Viola riparte dal tredicesimo posto, a quota 30 a +5 sulla Serie B e a -8 dal settimo posto, attualmente occupato dall’Hellas Verona, che vale l’Europa League. Fischio d’inizio alle 19.30, agli ordini del sig. La Penna della sezione di Roma 1, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e per le voci dei protagonisti a fine gara. Premete F5 per rimanere costantemente aggiornati.

