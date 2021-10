Fiorentina-Cagliari, come seguire la partita in DIRETTA TV

Domenica prossima, la Fiorentina ritorna a giocare al Franchi e lo fa contro il Cagliari. La squadra viola scenderà in campo alle ore 15.

Sarà possibile seguire la partita (a pagamento) in diretta TV su DAZN. La trasmissione sarà in streaming su smartphone, pc, tablet e smart tv. Per vedere questo incontro basterà sintonizzarsi sull’applicazione oppure sul sito ufficiale dell’emittente.

Per chi non avesse accesso a DAZN, ricordiamo che su Fiorentinanews.com ci sarà la seguitissima diretta testuale dell’incontro, gratuita ovviamente, con la descrizione delle azioni in tempo reale e i vostri commenti sul match.