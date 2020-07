La Fiorentina rimane su Sky per il match di domani sera contro il Cagliari. L’incontro sarà visibile sul canale 253 con calcio d’inizio alle ore 19.30. Ovviamente la visione della partita sarà a pagamento.

Per chi non potrà accedere al mezzo televisivo ricordiamo che sarà possibile seguire la nostra diretta testuale gratuita, con le azioni in tempo reale e i vostri commenti sulla gara.