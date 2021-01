Fiorentina-Cagliari, tutto fatto per Duncan: Le cifre dell’affare

E’ durata soltanto un anno l’avventura di Alfred Duncan alla Fiorentina, arrivato in riva all’Arno nel gennaio del 2020 dal Sassuolo. Il centrocampista ghanese proseguirà la stagione al Cagliari: oggi sono in programma le visite mediche nella clinica romana di Villa Stuart, mentre è previsto già per domani il primo allenamento con i nuovi compagni.

Duncan lascia la Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro: un’operazione che – si legge sul Corriere Fiorentino – garantisce al club di Commisso di recuperare quasi tutto l’investimento fatto dodici mesi fa. In Sardegna il ghanese ritroverà Di Francesco, che su di lui puntò con forza ai tempi del Sassuolo.