Fiorentina-Caicedo: La scelta migliore (anche) per Vlahovic

La Fiorentina ha messo nel mirino Felipe Caicedo per rinforzare l’attacco di Prandelli. La sessione di calciomercato comincerà tra pochi giorni (lunedì 4, ndr), ma la Viola è già attiva sul mercato per cercare di migliorare la rosa del tecnico di Orzinuovi. Tra le candidature forti per l’attacco c’è sicuramente quella dell’attaccante della Lazio. Un giocatore non troppo ingombrante e che può giocare al fianco di Vlahovic. Quattro reti e quattro assist in 449’, questi i suoi numeri in campionato. A cui si aggiungono un gol e un assist in 133′ di Champions League. Quello che stupisce è la sua capacità di entrare a partite in corso, sfruttando le (poche) occasioni che gli capitano a tiro per segnare.

Da valutare la crisi con la Lazio, che sembrava essere deflagrata negli ultimi giorni e che invece potrebbe essere rientrata. Il cartellino di Caicedo, in ogni caso, non vale più di cinque di milioni di euro. Una cifra a cui la Fiorentina è disposta a spingersi: di più, vista anche la carta d’identità (compirà 33 anni a settembre), no. Come dicevamo, è necessario un giocatore che possa giocare con Vlahovic. E non che gli tolga spazio. L’ecuadoriano ha dimostrato di poter giocare anche con un’altra prima punta accanto, come è capitato spesso nella Capitale con Immobile. La scelta di Caicedo, in tal senso, sarebbe logica.