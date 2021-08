Fiorentina: Cambia la data dell’esordio in Coppa Italia per esigenze televisive. Prevista DIRETTA in chiaro della partita

Niente esordio ferragostano per la Fiorentina in Coppa Italia. La formazione allenata da Italiano scenderà in campo il 13 agosto contro il Cosenza. L’anticipo è stato determinato per esigenze televisive.

L’incontro dei viola, che avrà inizio alle ore 21, sarà trasmesso in diretta in chiaro (gratuita) da Italia 1. Questo perché, a partire da questa stagione, le reti Mediaset si sono assicurate i diritti in esclusiva della competizione.

Questo il programma TV completo per le gare dei trentaduesimi di finale (16 delle quali saranno visibili su 20 e Italia 1).

VENERDÌ 13 AGOSTO

Pordenone-Spezia ore 17.45 20

Genoa-Perugia/Sudtirol ore 18.00 Italia 1

Udinese-Ascoli ore 20.45 20

Fiorentina-Cosenza ore 21.00 Italia 1

SABATO 14 AGOSTO

Benevento-Spal ore 17.45 20

Cittadella-Monza ore 18.00 Italia 1

Verona-Como/Catanzaro ore 20.45 20

Cagliari-Pisa ore 21.00 Italia 1

DOMENICA 15 AGOSTO

Empoli-Vicenza ore 17.45 20

Parma-Lecce ore 18.00 Italia1

Venezia-Frosinone ore 20.45 20

Torino-Cremonese ore 21.00 Italia 1

LUNEDÌ 16 AGOSTO

Crotone-Brescia ore 17.45 20

Bologna-Ternana/Avellino ore 18.00 Italia 1

Salernitana-Reggina ore 20.45 20

Sampdoria-Alessandria/Padova ore 21.00 Italia 1