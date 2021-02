Fiorentina: C’è l’offerta per il rinnovo a Vlahovic. Occhio alla clausola rescissoria. Il giocatore punta alla permanenza, ma i suoi manager…

La Fiorentina offrirà prima della fine del campionato al centravanti Dusan Vlahovic la proposta per l’allungamento del contratto per altre due stagioni. Su La Gazzetta dello Sport troviamo anche l’offerta economica del club: 1,5 milioni di ingaggio, ovvero il doppio di quanto prende attualmente.

Il giocatore vuole restare in maglia viola. I suoi manager, invece, temporeggiano. La sensazione, però, è che alla fine un accordo verrà trovato sull’allungamento di dodici mesi (non di 24 come desiderato dai dirigenti gigliati) della scadenza che passerebbe dunque dal 2023 al 2024. Potrebbe anche essere inserita nel nuovo accordo una clausola rescissoria.