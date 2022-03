Fiorentina, chi gioca di più? In quattro sopra quota duemila

Vincenzo Italiano è solito cambiare sempre qualcosa di giornata in giornata, ma nella Fiorentina ci sono dei giocatori a cui difficilmente il tecnico viola riesce a fare a meno. Nella classifica dei calciatori che hanno trovato più spazio in campionato, soltanto in quattro sono rimasto in campo per più di 2000′.

In prima posizione c’è capitan Biraghi, che ha giocato la bellezza di 2420′ sui 2520′ totali. Al secondo posto si trova Milenkovic, che quando è a disposizione difficilmente viene lasciato in panchina: 2200′ i minuti del serbo. Sul gradino più basso del podio ecco Terracciano (2086′), che all’inizio della stagione ha rubato il posto a Dragowski a forza di ottime prestazione. In quarta, infine, Bonaventura a quota 2034. Sotto i 2000′, in quinta e sesta posizione, si trovano Torreira (1845′) e Odriozola (1682′).