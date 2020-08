Fiorentina, chiesto Javi Martinez al Bayern Monaco: la situazione

Spunta un nuovo obiettivo di mercato della Fiorentina. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il club di Rocco Commisso ha messo nel mirino Javi Martinez, centrocampista del Bayern Monaco ed ex compagno di Franck Ribery. Proprio il francese – si legge – potrebbe giocare un ruolo importante nella trattativa.

Classe 1988, campione del mondo 2010 e campione d’Europa 2012 con la Spagna, Martinez vanta diciannove titoli di club in bacheca, tutti conquistati con il Bayern Monaco che, nel 2012, lo acquistò dall’Athletic Bilbao. Nell’ultima stagione ha collezionato poco più di 1000 minuti in campo, complici alcuni problemi fisici. Adesso l’opportunità della Fiorentina per tentare il rilancio.