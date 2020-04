Non è un periodo facile per molti quello che stiamo vivendo, inutile nasconderci dietro ad un dito. Però vi sono anche delle eccezioni perché c’è chi, bontà sua, non è stato intaccato dalla crisi economica derivata dal Coronavirus. A giudicare da molte fonti economiche autorevoli, tra queste persone c’è anche il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, che ha visto addirittura il suo patrimonio personale aumentare.

Questa notizia rappresenta una doppia garanzia per i tifosi viola. Garanzia innanzitutto che gli investimenti che ha intenzione di fare nella squadra (giocatori e infrastrutture) non verranno meno. E garanzia soprattutto che, quando si tornerà ad una situazione più o meno normale, e il calcio potrà ripartire, ci sarà da divertirsi. Che cosa intendiamo? E’ presto detto. Molte società sportive sono in difficoltà economica, c’è chi parla di tagli, e chi parla addirittura di sparizioni e cancellazione. E allora da una crisi potrà nascere un’opportunità, o meglio diverse opportunità, per chi ha le spalle veramente larghe (e in questo senso, Commisso sembra proprio averle) e per chi sa scegliere bene. Vedremo qualcuno arrancare mentre ci sarà, per altro verso, una società che proverà a scalare in fretta diverse posizioni.